Landim, presidente do Fla, desabafa sobre suposto atraso de premiação aos funcionários do clube

​ Horas antes da grande final do Mundial Interclubes, a torcida do Flamengo ficou preocupada com uma matéria do ​ Globoesporte.com , que relatou um grande problema interno entre os jogadores rubro-negros e a diretoria. De acordo com a reportagem, a cúpula flamenguista brecou o pagamento de premiação dos títulos conquistados nessa temporada por discordar da divisão do dinheiro que será destinado aos atletas, comissão técnica e outros funcionários do clube.

O presidente Rodolfo Landim concedeu uma entrevista ao canal “​Rafla Mello” e negou qualquer tipo de problema nos bastidores e disse que não há nenhum clima ruim com os jogadores.

“Está tudo perfeito. Não existe discussão nenhuma com relação ao pagamento de jogador, nem de comissão técnica. Existe, apenas, uma discussão em relação a um critério de rateio entre os demais profissionais que fazem parte do futebol e a forma com que seria rateado por eles. Os critérios estão distintos, então, em função de tudo isso, preferimos refazer esses cálculos e ver se são esses números. Mas zero impacto em relação ao que já está definido entre jogadores e comissão. Não entendo esse tipo de discussão”, desabafou o mandatário do Fla.

Ainda na entrevista, Landim voltou a dizer que não existe divergência e que a premiação será paga.

“O pedido foi, inclusive, de Marcos Braz para que pagasse todo mundo de uma forma definitiva. Zero problema. É levantar problema em cima da hora, onde não existe. Os jogadores estão super focados, com vontade de ganhar e eles sabem da importância desse jogo na vida deles. Eles sabem a dimensão disso”, completou.

​Foto: Alexandre Vidal/Flamengo