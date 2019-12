Leicester City x Liverpool | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Enquanto a maioria das grandes ligas europeias paralisa para as festividades de fim de ano, a Premier League nos brinda com o tradicional ‘Boxing Day’, dia seguinte ao Natal com rodada cheia (nove jogos). O confronto mais aguardado do dia, certamente, será entre Leicester City e Liverpool, segundo e primeiro colocados da competição, respectivamente. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este grande embate:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​Leicester City x Liverpool ​Motivo: ​19ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​26/12/2019 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​King Power Stadium, em Leicester (ING) ​Árbitro: ​Michael Oliver ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Derrotado pelo Manchester City na rodada passada, o Leicester tentará a recuperação diante de outra pedreira, o Liverpool. Para esta partida, o treinador Brendan Rodgers não poderá contar com o jovem atacante Harvey Barnes, peça importante em seu elenco. No mais, força total no elenco dos Foxes.

Pelo lado dos Reds, os problemas são bem maiores. Além das já conhecidas ausências no miolo de zaga – Matip e Lovren seguem no departamento médico -, Klopp terá dois desfalques de peso em seu meio-campo: ​Fabinho ainda se recupera de uma lesão ligamentar, enquanto Oxlade-Chamberlain voltou lesionado do Mundial e ainda passará por exames médicos.

​Provável Leicester: Schmeichel; Pereira, Evans, Söyüncü, Chilwell; Ndidi, Tielemans, Maddison; Ayoze Pérez, Albrighton, Vardy​. ​Provável Liverpool: ​Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Keïta, Wijnaldum; Salah, Mané, Firmino.

Últimos cinco jogos

​Leicester City ​Liverpool ​Leicester 2 x 0 Watford (04/12) ​Bournemouth 0 x 3 Liverpool (07/12) ​Aston Villa 1 x 4 Leicester (08/12) ​RB Salzburg 0 x 2 Liverpool (10/12) – ​UCL ​Leicester 1 x 1 Norwich City (14/12) ​Liverpool 2 x 0 Watford (14/12) ​Everton 2 (2) x (4) 2 Leicester (18/12) – Copa ​Monterrey 1 x 2 Liverpool (18/12) – Mundial ​Manchester City 3 x 1 Leicester (21/12) ​Flamengo 0 x 1 Liverpool (21/12) – Mundial

Nosso palpite

Neste duelo entre as duas melhores equipes do futebol inglês no momento, a expectativa geral é por uma grande e equilibrada partida. Os dois ataques são poderosos e os dois sistemas defensivos também chamam atenção, aliás, se tratam das duas melhores defesas do torneio com apenas 14 gols sofridos em 18 rodadas. O momento do Liverpool é levemente superior, mas o Leicester é fortíssimo em casa e deve ‘roubar’ um pontinho do líder da Premier.

Palpite final: Leicester City 2 x 2 Liverpool