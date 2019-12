Liberado: Rhodolfo se despede do Flamengo e já tem substituto definido

Campeão de quase tudo em 2019 e com sede de mais na próxima temporada, o ​Flamengo vai, pouco a pouco, qualificando ainda mais o seu elenco. Além da aquisição do atacante Pedro Rocha – primeira contratação oficializada pelos cariocas para 2020 -, outros nomes de peso devem desembarcar na Gávea nas próximas semanas.

Como destaca o ​UOL Esportes, um desses reforços será Gustavo Henrique, zagueiro que tem contrato com o Santos até 31 de janeiro de 2020. O jogador já fez exames médicos na Gávea e será oficializado pelo Rubro-Negro assim que os dois clubes chegarem a um acordo pela liberação antecipada. A investida do atual campeão brasileiro por Gustavo Henrique é a reposição à saída de Rhodolfo, zagueiro de 31 anos que não terá seu contrato renovado pelo Flamengo: seu vínculo expira no próximo dia 31 e já foi autorizado pela diretoria rubro-negra a buscar um novo clube para dar seguimento à carreira.

Sacramentando a chegada do ex-Santos, é bem provável que o Flamengo encerre seu ‘ciclo de mudanças’ para o miolo de zaga, adentrando a próxima temporada com Rodrigo Caio, Pablo Marí, Gustavo Henrique, Thuler e Matheus Dantas como nomes para o setor.

