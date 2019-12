‘Limpa’ continua e Inter fica perto de emprestar dupla ao Atlético-GO até o fim de 2020

O diretor-executivo de futebol, Rodrigo Caetano, e o técnico, Eduardo Coudet, planejam o ​Inter para a próxima temporada. A busca por novos reforços é grande e novas contratações devem ser anunciados na próxima semana. Até aqui, o clube teve apenas Rodinei anunciado por empréstimo de um ano.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

​​

Diante disso, apesar da busca por novos nomes, mais saídas acontecerão nos próximos dias: de acordo com informações do site ​’Globo Espo​rte’, o lateral direito Dudu e do meia-atacante Gustavo Ferrareis serão emprestados ao Atlético-GO até o fim de 2020. As tratativas devem ser oficializadas nos próximos dias.

Dudu tem contrato com o Colorado até dezembro de 2021 e segundo o site T ransfermarkt, o atleta de 22 anos está avaliado em 100 mil euros, cerca de 452 mil reais na cotação atual. Além do Saci, o lateral atuou pelo Figueirense de 2016 a 2017, disputando 45 partidas e marcando um gol.

Inter negociando o empréstimo do Gustavo Ferrareis e Dudu ao Atletico – GO o Klaus é outro que pode ir pra lá. — Chacho Rodrigues™ 泥 (@rodriguees1909) 29 de dezembro de 2019

Já Gustavo Ferrareis possui vínculo com o Internacional até dezembro de 2020. O jogador atuou neste ano pelo Avaí, disputando oito partidas e nenhum gol marcado. O meio-campista foi revelado pelo time gaúcho em 2014, permanecendo até 2016. O atual valor de mercado do meia é de 700 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual.