Lindo! Torcida do Flamengo dá show mesmo após derrota para o Liverpool

Na tarde deste sábado, o Flamengo jogou no Catar contra o Liverpool, em grande jogo válido pela final do mundial de Clubes da Fifa. O time treinado por Jorge Jesus voltou a fazer uma grande partida, onde chegou a colocar muita pressão no Liverpool, entretanto, acabou sendo derrotado pelo gigante inglês com gol na prorrogação, feito pelo brasileiro Firmino.

O resultado foi bastante lamentado pelo Flamengo, que acreditava que o clube merecia uma sorte maior contra os Reds. Com o resultado, o Liverpool quebrou uma sequência de resultados ruins contra times brasileiros, ficando com o mundial de clubes, competição que nunca tinha conquistado antes.

Porém, mesmo com a derrota, a torcida do Flamengo reconheceu que o time jogou muito futebol. A prova disso é que mesmo após a derrota para o Liverpool, os torcedores que estavam presentes no estádio no Catar aproveitaram para parabenizar o futebol demonstrado pelo Rubro-negro.

O Flamengo finalmente entra de férias merecidas. Após 74 jogos disputados na temporada, o Fla vai descansar e focar já na disputa da próxima temporada. O clube quer garantir a permanência de Gabigol e Jorge Jesus, dupla vista como fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América pelo Flamengo.