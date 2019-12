Liverpool x Wolverhampton | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Enquanto algumas das principais ligas europeias estão em hiato de final de ano, a ​Premier League segue à pleno vapor. No próximo domingo (29), o imparável Liverpool, líder da competição, encara um dos ‘azarões’ mais perigosos da edição: o Wolverhampton. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Liverpool x Wolverhampton​ ​Motivo: ​20ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​29/12/2019 ​Hora: ​13h30 (de Brasília) ​Local: ​Anfield, em Liverpool (ING) ​Árbitro: ​Anthony Taylor ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

Campeão do mundo e líder da Premier League com folgas, o Liverpool vem administrando com maestria os problemas físicos que acometem seu elenco. Klopp segue sem poder contar com cinco jogadores de seu elenco: Matip, Lovren, Clyne, Oxlade-Chamberlain e o brasileiro ​Fabinho. Todos só retornarão às ações em 2020.

Comandado por Nuno Espírito Santo, o ótimo time do Wolverhampton visita o Anfield mirando fazer o improvável. Para isso, o treinador leva a campo a mesma equipe que superou o City na rodada passada, em uma virada espetacular. Suas únicas baixas são o zagueiro Willy Boly e o meia Gibbs-White.

​Provável Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Keita (Lallana) e Wijnaldum; ​Salah, Mané e Firmino. ​Provável Wolves: ​Rui Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, João Moutinho, Vinagre; Adama Traoré, Raul Jiménez, Jota.

Últimos cinco jogos

Liverpool​ ​Wolverhampton ​RB Salzburg 0 x 2 Liverpool (10/12) – ​UCL ​Brighton 2 x 2 Wolves (08/12) ​Liverpool 2 x 0 Watford (14/12) ​Wolves 4 x 0 Besiktas (12/12) – Liga Europa ​Monterrey 1 x 2 Liverpool (18/12) – Mundial ​Wolves 1 x 2 Tottenham (15/12) ​Liverpool 1 x 0 Flamengo (21/12) – Mundial ​Norwich City 1 x 2 Wolves (21/12) ​Leicester 0 x 4 Liverpool (26/12) ​Wolves 3 x 2 Manchester City (27/12)

Nosso palpite

O Wolverhampton é uma das equipes mais interessantes e organizadas do futebol inglês atual. Com sua legião de lusos, tem se posicionado como um candidato forte à competições europeias. Ainda assim, é difícil acreditar que o Liverpool, que não perde um jogo de Premier League desde janeiro de 2019, não sairá vencedor deste confronto em casa. Os Reds têm atropelado todos os seus adversários na competição, vide o 4 a 0 na rodada passada diante do vice-líder, Leicester City.

Palpite final: Liverpool 3 x 1 Wolverhampton