Livre no mercado, Lucas Barrios não descarta retorno ao futebol brasileiro

​No último domingo (15), o Estádio do Morumbi recebeu a Legends Cup, torneio de caráter amistoso que reuniu lendas do futebol e grandes ídolos que vestiram as camisas de ​São Paulo, Barcelona, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Na referência da equipe aurinegra, tivemos um velho conhecido do futebol brasileiro: Lucas Barrios, atacante paraguaio de 35 anos com passagens por Grêmio e Palmeiras na Série A.

Entrevistado com exclusividade pela 90min, o experiente atacante revelou ter acompanhado a semifinal entre Grêmio e Flamengo pela ​Libertadores 2019 e falou sobre as possibilidades do Rubro-Negro diante do Liverpool no Mundial de Clubes, confronto que era traçado como ‘final dos sonhos’ antes da competição começar e acabou se confirmando.

“Tem condições de ganhar [do Liverpool] porque tem grandes jogadores, é uma equipe que joga muito bem. O que aconteceu com o Grêmio acontece uma vez só, não pode acontecer mais, porque conheço o treinador, conheço o clube, sei da qualidade dos jogadores que tem… Mas, obviamente como sul-americano, desejo o melhor ao Flamengo, porque uma equipe sul-americana ganhar o Mundial de Clubes seria muito importante para o futebol local”, afirmou.

Perguntado sobre seus próximos planos de carreira – seu contrato com o Huracán (ARG) se encerra no próximo dia 31 -, Lucas Barrios não fechou as portas para um possível retorno ao futebol brasileiro: “Sempre tenho opção de voltar ao Brasil, vamos ver o que acontece na próxima semana e ver o que é o melhor para o futuro”, concluiu.