Luandre RH abre 3.103 novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Em 1968, uma das maiores empresas de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, a CLAM, decide ampliar a sua área de ação e instala-se em São Paulo. Após dois anos, ocorre o seu desmembramento, nascendo assim a Luandre, com a sabedoria dos empreendimentos anteriores, e a vitalidade de uma jovem empresa.

A Luandre se trata de uma empresa de Recursos Humanos, que completou 48 anos de atuação em 2018 e continua a oferecer ao mercado soluções técnicas e inovadoras na área de R.H para mais de 4 mil clientes. Oferece também serviços de Administração de Pessoal, Programas Especiais (em Saúde, Varejo, Logística e PARP), Avaliação Profissional e RPO (Recruitment Process Outsourcing).

Recentemente, a empresa Luandre anunciou diversas vagas de emprego para diversas áreas e níveis, além de oportunidade para estágio. De acordo com o site InfoJobs, a empresa abre 3.103 novas vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio e superior).

Lotação das vagas, cargos e inscrições

A empresa oferece oportunidades para cargos como analista de transportes, vendedora, técnico de enfermagem do trabalho, auxiliar de departamento pessoal, analista auditor, eletricista de manutenção, fisioterapeuta, operador de loja, enfermeiro, enfermeiro auditor, assistente hospitalar, assistente autorização, operador de informática, auxiliar de açougue, ajudante de despachante aduaneiro, consultor de negócios, técnico de rede externa, assistente de recrutamento e seleção, digitador, inspetor de qualidade, assistente comercial, analista contábil, analista de logística júnior, consultor de empréstimos, entre outros cargos.

As vagas são destinadas aos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Alagoas, Pará, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará, entre outros.

Para participar do processo de seleção, será necessário acessar o site de recrutamento, escolher a vaga desejada e efetuar o cadastro do currículo.