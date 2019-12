Lucro do abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago; Saiba como receber

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo estuda liberar dinheiro de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e o PIS/PASEP. A intenção do governo é impulsionar a economia do país.

Em 2016, o governo de Michel Temer decidiu liberar recursos das contas inativas do Fundo de Garantia, com o mesmo objetivo, de movimentar a economia brasileira e ajudar os brasileiros a quitarem suas dívidas. Agora, a ideia de Guedes é permitir que os trabalhadores com contratos ativos saquem o benefício.

“Vamos liberar PIS/Pasep, FGTS, assim que saírem as reformas”, disse o ministro. Questionado sobre se a liberação incluiria contas ativas, o ministro confirmou. “Inativas e ativas. Cada equipe está examinando isso. Nós não batemos o martelo ainda, mas todas as equipes estão examinando isso,” revelou.

Por meio da Lei Complementar n° 7/1970, foi criado o Programa de Integração Social (PIS). O programa buscava a integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa. O pagamento do PIS é de responsabilidade da Caixa.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalho (Codefat) definiu nesta semana o calendário de saque do PIS/PASEP 2020. Agora, a proposta deve seguir para que o Ministério da Economia confirme as datas divulgadas pela pasta.

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e

a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)

Quanto é pago?

O valor pago ao trabalhador será de até um salário mínimo, ou seja, R$998,00. O valor, no entanto, vai variar conforme o tempo que a pessoa trabalho. Ou seja, o pagamento será proporcional: 1/12 do salário mínimo.

De acordo com o Ministério da Economia, os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou por um mês, por exemplo, teria direito a R$ 83,17 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 84,00.

Proporção (meses trabalhados) Índice SIPIS Valor Abono

Salário R$ 998,00 1 8,33 R$84,00 2 16,66 R$167,00 3 25 R$250,00 4 33,33 R$333,00 5 41,66 R$416,00 6 50 R$499,00 7 58,33 R$583,00 8 66,66 R$666,00 9 75 R$749,00 10 83,33 R$832,00 11 91,66 R$915,00 12 100 R$998,00

Calendário de saques

Mês de nascimento Data de saque Julho 25/07/2019 Agosto 15/08/2019 Setembro 19/09/2019 Outubro 17/10/2019 Novembro 14/11/2019 Dezembro 12/12/2019 Janeiro e Fevereiro 16/01/2020 Março e Abril 13/02/2020 Maio e Junho 19/03/2020

Calendário por dígito

Dígito final Data de saque 0 25/07/2019 1 15/08/2019 2 19/09/2019 3 17/10/2019 4 14/11/2019 5 16/01/2020 6 e 7 13/02/2020 8 e 9 19/03/2020

Saiba onde fazer o saque