Luxemburgo reforça opinião de Galiotte e decide manter jogador contestado no Palmeiras em 2020

​Já dando início ao planejamento de 2020 com técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras manterá alguns jogadores que eram contestados por parte da torcida. Inicialmente posto na lista de transferências, Raphael Veiga, de 24 anos, foi informado que permanecerá no clube em 2020, a pedido de Luxa.

O jogador era cotado a deixar o clube quando Mano Menezes estava no comando técnico do time, tendo seu nome incluso em lista de saídas que contava com a aprovação do ex-dirigente de futebol, Alexandre Mattos. Isso aconteceu porque o jogador não conseguiu ter uma sequência de boas atuações com a camisa do Verdão em 2019.

Grêmio e Corinthians se mostravam interessados no atleta, mas desistiram do negócio. Após se destacar pelo Coritiba FC, o jogador foi contratado pelo Alviverde no fim de 2016 por cerca de R$ 5 milhões. Em 2017 pouco atuou pelo clube paulista e, em 2018, esteve emprestado ao Athletico Paranaense, e teve boas performances, que fez até o então treinador, Felipão, pedir o regresso do atleta.

O Raphael Veiga é bom jogador, muito longe de ser ruim a ponto de causar esse alvoroço todo. Quase sempre foi mal utilizado no Palmeiras, tem totais condições técnicas de render e ser útil. — 1914Parmera (@1914Parmera) December 23, 2019

Até então, o Palmeiras não contratou ninguém para a próxima temporada e, em contrapartida, perdeu quatro jogadores. Fernando Prass não teve o contrato renovado e deixou o clube. Edu Dracena se aposentou dos campos e virou assessor técnico do clube. Antônio Carlos foi emprestado ao Orlando City e, Henrique Dourado, regressou de empréstimo ao Henan Jianye, da China.