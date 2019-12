Mais recuado? Felipe Melo exalta Luxemburgo e revela se jogaria de zagueiro

Após fechar o ano sem títulos, o ​Palmeiras dá sinais de que promoverá uma reformulação de grandes proporções em seu elenco. Alguns veteranos como Fernando Prass e Edu Dracena já se despediram do clube, o que aumenta a incerteza em torno de Felipe Melo. O volante de 36 anos, no entanto, já planeja como serão os próximos passos na Academia sob a batuta de um ‘velho conhecido’ seu: Vanderlei Luxemburgo.

​​Como destaca o ​Globoesporte, Luxemburgo era o comandante do Cruzeiro no glorioso ano de 2003, temporada em que a equipe mineira conquistou a Tríplice Coroa. Felipe Melo, que ainda dava os primeiros passos de sua carreira, estava no elenco celeste à época. Entrevistado, o volante admitiu que deve muito de sua formação ao experiente treinador.

“Uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando eu fui convocado para a Copa do Mundo de 2010, eu estava na Juventus e liguei para o Luxemburgo para falar que ele fazia parte daquilo lá, porque ele muito me ajudou quando eu era um garoto ainda no Cruzeiro. Um cara com o currículo como o dele é sempre muito importante. A gente espera realmente que ele possa nos ajudar a voltar a um caminho de títulos“, afirmou.

Antes de ser anunciado como novo comandante alviverde, Luxa já havia mencionado o camisa 30 em algumas de suas entrevistas, cravando que Felipe Melo performaria em melhor nível se recuado para atuar de zagueiro. Questionado sobre o tema, o volante não rechaçou a possibilidade: “Eu gosto de ser útil. Ele disse que iria conversar comigo. Vamos ver”, concluiu.

Felipe Melo de zagueiro: é fria. Cuca tentou e desistiu. Matheus Fernandes tem que jogar, então compreendo que o novo treinador substitua a antipatia de sugerir o banco de reservas pela ideia simpática de colocá-lo na zaga. Zaga não é almoxarifado de veterano. — Leandro Iamin (@leandroiamin) December 20, 2019

