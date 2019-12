Mais uma vez “agressivo” no mercado, Timão deve reforçar os três setores da equipe

​Depois de um 2019 em que o futebol esteve bem abaixo da expectativa gerada por uma leva gigantes de contratações no início da temporada, o ​Corinthians se mostra novamente “agressivo” no mercado. E a ideia é reforçar praticamente todos os setores da equipe.

O principal foco, obviamente, está no ataque. Embora a direção considere que tenha bons centroavantes (Vagner Love, Mauro Boselli e Gustagol), acredita que eles foram pouco abastecidos. Por isso, o clube foi atrás de Luan, principal reforço para 2020, e ainda tenta Michael. O ex-camisa 7 do ​Grêmio, pelo qual se pagou 5 milhões de euros à vista, é visto tanto como um segundo atacante como um meia de articulação, capaz de, por exemplo, fazer a função de Pedrinho. Já a revelação do ​Goiás é um típico ponta, com qualidade suficiente para apresentar jogadas individuais para abrir as defesas rivais e, também, concluir as ações com eficiência.

Para o meio-campo, quem deve chegar é o colombiano Victor Cantillo, do Junior de Barranquilla. Assim, ele ocupará a vaga do volante Júnior Urso, que está muito perto de se transferir para o Orlando City, dos Estados Unidos. Por fim, em relação ao setor defensivo, existe a ideia de se contratar um lateral-esquerdo em nível de titularidade e não se descarta, também, a vinda de um zagueiro – ​Marcelo, do Lyon, foi sondado. Ou seja, diante deste cenário, as mudanças só não recairão em cima dos goleiros. Cássio é titular absoluto, e Walter, que em janeiro renovará seu contrato por mais duas temporadas, é um reserva à altura da necessidade do Timão.

