Manchester City x Everton | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

​Que tal abrir 2020 com futebol de primeiríssimo nível? Nada melhor, não é mesmo? Com sua tradicional rodada de ‘ano novo’, a ​Premier League garantirá a bola rolando em pleno dia 1! E não estamos falando de qualquer jogo: a rodada reserva um interessante Manchester City e Everton, confronto entre time conduzidos por treinadores que já foram campeões europeus. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este duelo:

​​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Manchester City x Everton ​Motivo: ​21ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​01/01/2020 ​Hora: ​14h30 (de Brasília) ​Local: ​Etihad Stadium, em Manchester (ING) ​Árbitro: ​Andre Marriner ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

Para este compromisso em casa, Pep Guardiola contará com o retorno de seu goleiro titular, Éderson, que cumpriu suspensão na rodada passada. O jovem Eric Garcia, de apenas 18 anos, deve ser mantido no miolo de zaga após boa atuação contra o Sheffield, barrando Otamendi. Laporte, Stones e Leroy Sané seguem no departamento médico.

Pelo lado do Everton, Alex Iwobi, André Gomes e Jean-Philippe Gbamin estão lesionados e não estarão em campo, enquanto o meio-campista Schneiderlin segue com status de dúvida por conta de um pequeno problema no tornozelo.

​Provável City: ​Éderson; Walker, Fernandinho, Garcia, Mendy; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Mahrez, Agüero, Sterling ​Provável Everton: ​Pickford; Sidibé, Keane, Mina, Holgate, Digne; Delph, Davies, Sigurdsson; Richarlison, Calvert-Lewin

Últimos cinco jogos

​Manchester City Everton​ ​Arsenal 0 x 3 Manchester City (15/12) ​Manchester United 1 x 1 Everton (15/12) ​Oxford 1 x 3 Manchester City (18/12) – Copa ​Everton 2 (2) x (4) 2 Leicester (18/12) – Copa ​Manchester City 3 x 1 Leicester (21/12) ​Everton 0 x 0 Arsenal (21/12) ​Wolves 3 x 2 Manchester City (27/12) ​Everton 1 x 0 Burnley (26/12) ​Manchester City 2 x 0 Sheffield (29/12) ​Newcastle 1 x 2 Everton (28/12)

Nosso palpite

A chegada de Carlo Ancelotti mudou o vestiário e o futebol performado pelo Everton, que agora ocupa a décima posição e volta a sonhar com competições europeias para 2021. O novo momento do time de Liverpool nos leva a acreditar em um jogo equilibrado, mas com os atuais bicampeões nacionais ainda favoritos, não apenas por jogarem em seus domínios, mas por terem recuperado o bom nível de atuações nas últimas semanas.

Palpite final: Manchester City 2 x 1 Everton