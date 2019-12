Manchester City x Sheffield | Prováveis escalações, onde assistir, horário, local e palpite

Na antevéspera do último dia do ano, ainda temos bola rolando por um dos principais campeonatos do mundo. A ​Premier League, que costuma empilhar jornadas nas semanas finais de dezembro e primeiras de janeiro, terá sua rodada 20 concluída neste domingo (29), com o confronto entre Manchester City e Sheffield United. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo que tem tudo para ser complicado para o atual bicampeão:​

​​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: Manchester City x Sheffield United​ ​Motivo: ​20ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​29/12/2019 ​Hora: ​15h (de Brasília) ​Local: ​Etihad Stadium, em Manchester (ING) ​Árbitro: ​Chris Kavanagh ​Onde assistir: ​ESPN Brasil e Watch ESPN

Prováveis escalações

Os donos da casa chegam bastante desfalcados para este importante duelo. Além do goleiro Éderson – que cumpre suspensão após ter sido expulso na rodada passada -, Pep Guardiola não poderá contar com ​Gabriel Jesus, David Silva e os contundidos de longa data: Laporte, Stones e Leroy Sané. Gündogan, com dores, ainda é dúvida.

Pelo lado do Sheffield, o treinador Chris Wilder celebra o fato de seu departamento médico estar praticamente liberado. O único desfalque do time visitante para este compromisso é o goleiro reserva Simon Moore, com um pequeno problema na virilha.

​Provável City: Bravo; Zinchenko, Otamendi, Fernandinho, Cancelo; Rodri (Gündogan), Phil Foden, Kevin de Bruyne; Sterling, Agüero, Mahrez.​ ​Provável Sheffield: ​Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McGoldrick, Mousset.

Últimos cinco jogos

​Manchester City Sheffield United ​Dínamo 1 x 4 Manchester City (11/12) – ​UCL ​Sheffield United 0 x 2 Newcastle (05/12) ​Arsenal 0 x 3 Manchester City (15/12) ​Norwich 1 x 2 Sheffield United (08/12) ​Oxford 1 x 3 Manchester City (18/12) – Copa ​Sheffield United 2 x 0 Aston Villa (14/12) ​Manchester City 3 x 1 Leicester (21/12) ​Brighton 0 x 1 Sheffield United (21/12) ​Wolves 3 x 2 Manchester City (27/12) ​Sheffield United 1 x 1 Watford (26/12)

Nosso palpite

Terceiro colocado da tabela de classificação e à milhas de distância do líder Liverpool, o City passa longe de viver a sua melhor temporada. Defensivamente fragilizado e irregular, o atual bicampeão já não é mais encarado como o ‘bicho-papão’ do futebol inglês, vide a atuação do Wolverhampton na rodada passada. Assim, podemos esperar uma partida bem parelha nessa rodada 20 contra o organizado Sheffield United, oitavo colocado e grande destaque dentre as equipes que voltaram à primeira divisão nesta temporada.

Palpite final: Manchester City 2 x 1 Sheffield United