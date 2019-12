MEC libera consulta de vagas para o SISU 2020; confira os cursos disponíveis

A consulta de vagas do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020/1 já está disponível. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 21 e 24 de janeiro de 2020. As vagas são exclusivas para quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019.

A consulta poderá ser feita através do nome do curso, instituição de ensino ou pelo município. Além disso, os candidatos poderão consultar as listas de graduações, instituições e municípios que estão no SiSU 2020/1.

Cronograma do SiSU 2020/1

Inscrição no SISU: 21 a 24 de janeiro

Resultado: 28 de janeiro

Matrículas nas instituições de ensino: 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Lista de espera: 29 de janeiro a 4 de fevereiro

Consulte as vagas do SISU 2020

O que é SISU?

O SiSU é o sistema informatizado do MEC no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem.

O SISU vai utilizar a nota do Enem para selecionar alunos que desejam estudar em universidades públicas do país. Ele funciona assim: a partir do dia 21 de janeiro, o candidato poderá entrar no site oficial (http://sisu.mec.gov.br/).

Na página oficial, o candidato poderá fazer uma busca por universidade, curso ou município. Por exemplo: “Medicina” em “Salvador”. O sistema de seleção vai exibir todas as instituições na capital baiana que dispõem de vagas nessa graduação.

O candidato deve escolher duas vagas para disputar e confirmar a inscrição para elas. Atenção: é preciso indicar a ordem de preferência.

Nota de Corte

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.

A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada. O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada de acordo com a nota dos inscritos. A nota de corte só será informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição.

Durante o período de inscrição no Sisu, o candidato pode consultar, em seu boletim, a sua classificação parcial na opção de curso escolhido. A classificação parcial é calculada a partir das notas dos candidatos inscritos na mesma opção. Portanto, é apenas uma referência e pode ser observada pelo estudante durante o período em que o sistema estiver aberto para as inscrições. Ao final do período de inscrição, é divulgada a lista de selecionados. No boletim de acompanhamento, o candidato pode consultar sua classificação e o resultado final.

Lista de espera

O candidato não selecionado na chamada regular em nenhuma das suas duas opções de curso. O estudante apto a participar da lista de espera poderá manifestar interesse para a primeira ou segunda opção de curso para o qual optou por concorrer em sua inscrição ao Sisu.

O candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no cronograma e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu. Certifique-se de que sua manifestação foi realizada. Ao finalizar a manifestação o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe às próprias instituições de ensino. Assim, é importante que os candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à instituição na qual tenha manifestado interesse.