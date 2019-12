Milhares de pessoas vão às ruas comemorar o aniversário de João Lucas

Evento realizado neste domingo (22) teve arrastão com trio elétrico nas ruas de Penedo

“Essa é a primeira vez que comemoro meu aniversário, e fiz questão de comemorar com o povo”, foi com essas palavras que o vereador João Lucas discursou para as pessoas que foram comemorar com ele mais um ano de vida.

A festa começou cedo, às 14h, com o Grupo D2 já agitando a concentração na Orla Ribeirinha de Penedo. O Vice-prefeito Ronaldo Lopes fez questão de prestigiar o evento em cima do trio.

Às 16h, como combinado, o trio elétrico Juninho, já com a banda Valneijós, percorreu as ruas de Penedo, passando por toda extensão da orla, subindo a ‘Ladeira do Oiteiro’, virando à esquerda na Colina do Oiteiro e finalizando na Travessa Manoel Braz.

Além da alegria aos foliões, com certeza essa festa fez relembrar outros eventos passados, como as comemorações de aniversário da Penedo FM, além é claro de trazer renda extra para ambulantes e comerciantes, aos quais não foram cobrados qualquer quantia para comercializarem seus produtos no evento.

Confira mais fotos:

Assista também o vídeo do evento, gravado por Penedo Alagoas Tem do cinegrafista Chinho Pato.