Ministério Público: concurso abre vagas para nível médio e superior; Até R$ 5.919,42

Edital publicado. O Ministério Público faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso Ministério Público) para o preenchimento de 30 vagas, além de cadastro reserva, nos cargos de Técnico Ministerial, com exigência de nível médio, e de Analista Ministerial, com requisito de nível superior.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – (Cebraspe) tem a responsabilidade do certame.

Os salários oferecidos chegam a R$4.815,59 para o Analista Ministerial e R$2.935,08 para o Técnico Ministerial. Além disso, os profissionais contarão com auxílio-alimentação no valor de R$ 1.103,83, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Cargo Área Vagas Salário base Auxílio alimentação Total Analista Ministerial Administração 01 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Biblioteconomia 01 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Ciências Contábeis 06 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Ciências da Computação CR R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Direito 01 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Engenharia Civil 04 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Psicologia 02 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Serviço Social 02 R$ 4.815,59 R$ 1.103,83 R$ 5.919,42 Técnico Ministerial 13 R$ 2.935,08 R$ 1.103,83 R$ 4.038,91

De acordo com o edital MP-CE, para nível médio são 13 vagas para Técnico Ministerial, sendo 9 de ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e 3 reservadas para candidatos negros. Para Analista Ministerial, de nível superior, são 14 vagas para ampla concorrência, uma para deficientes e duas para negros.

Sobre os cargos do concurso MP CE

CARGO 1: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no órgão de classe.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS: executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos, no campo de atuação de sua formação; auxiliar na elaboração e execução de estudos, planos e projetos; interpretar documentos, segundo a sua especialização, para atendimento das necessidades do serviço; atuar na área administrativa e nos diversos órgãos do Ministério Público, emitindo pareceres sobre assuntos de sua especialização; examinar processos e procedimentos de interesse do Ministério Público; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 2: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: BIBLIOTECONOMIA

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

ATIVIDADES ESPECÍFICAS: executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos, no campo de atuação de sua formação, notadamente, a classificação, organização, conservação e divulgação do acervo de bibliotecas e centros de documentação; a catalogação, guarda, busca e seleção de informações; a análise e organização de livros, revistas, documentos, fotos, filmes e vídeos; realizar atividades de nível superior que envolvam o assessoramento aos membros do Ministério Público do Estado do Ceará em processos administrativos e judiciais, compreendendo a realização de vistorias, perícias, avaliações, análise de documentos, realização de estudos técnicos, coleta de dados e pesquisas, prestando informações técnicas sob a forma de pareceres, laudos e relatórios, indicando a fundamentação técnica, métodos e parâmetros aplicados; a atuação em processos administrativos e judiciais quando indicado pelo Ministério Público do Estado do Ceará, bem como em projetos, convênios e programas de interesse do Ministério Público, em conjunto com outras instituições; a realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e(ou) específicos de informática; executar outras tarefas da mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior.

CARGO 3: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CIÊNCIAS CONTÁBEIS

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar a contabilidade setorial da Procuradoria-Geral de Justiça, observando as normas do Sistema Integrado de Contabilidade do Estado; observar a aplicação de preceitos legais e atos regulamentares a partir de objetivos previamente definidos na área de sua especialização; orientar e manter o controle de expedientes; auxiliar na elaboração e na execução de estudos, planos e projetos, armazenagem e recuperação de informações documentais; zelar pela conservação do material documental sob sua guarda; prestar assessoramento jurídico nas áreas do direito administrativo, comercial, penal, civil, previdenciário, societário, tributário, ambiental e trabalhista; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 4: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Ciências da Computação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: exercer atividades de apoio técnico, pesquisa, emissão de pareceres, supervisão, coordenação, controle, planejamento ou execução especializada segundo o grau de complexidade correspondente à formação profissional do ocupante; executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos na área de sua especialização; analisar e diagnosticar as necessidades de informação do Ministério Público do Estado do Ceará e propor alternativas de soluções de tecnologia da informação e estratégias de desenvolvimento; planejar, coordenar e gerenciar o desenvolvimento, implantação, prestação de suporte e manutenção em sistemas de informação, assegurando o atendimento das necessidades do Ministério Público do Estado do Ceará; analisar, projetar e documentar sistemas de informação utilizando as metodologias e padrões adotados pela Instituição; criar e manter documentação técnica e de utilização de sistemas; supervisionar a codificação dos sistemas para garantir que esteja de acordo com as especificações, metodologias e padrões adotados na Instituição, orientando correções quando necessário; entre outros.

CARGO 5: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: DIREITO

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: prestar assessoramento jurídico nas diversas áreas do Direito; auxiliar os órgãos de execução na elaboração de peças processuais; examinar processos e procedimentos de interesse do Ministério Público; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 6: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: ENGENHARIA CIVIL

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos na área de sua especialização; projetar, supervisionar e executar obras como edifícios, casas, pontes, viadutos, saneamento, estradas; acompanhar as etapas das obras do aterro à execução, assim como à execução das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias de construção do interesse do Ministério Público; proceder às vistorias em todo o Estado, no âmbito ambiental, considerando as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes ao uso e ocupação do solo e ao meio ambiente de forma geral, com emissão de pareceres técnicos; compor equipe técnica para acompanhar procedimento de outros setores; examinar processos e procedimentos de interesse do Ministério Público; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 7: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: PSICOLOGIA

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos na área de sua especialização; prestar assistência psicológica de aconselhamento, orientação funcional e profissional; promover avaliações, diagnósticos e orientações organizacionais; executar atividades relacionadas com processos de desenvolvimento individual, de equipes e organizacional, aprendizagem, perfil funcional e outros aspectos do comportamento humano; executar atividades de avaliação em programas de capacitação e diagnosticar dificuldades de desempenho; elaborar pareceres técnicos, laudos e relatórios; executar atividades relacionadas com o planejamento operacional, com a execução, o monitoramento de projetos, de programas e de planos de ação; acompanhar e analisar sistematicamente a legislação relacionada com a sua área de atuação; acompanhar as matérias sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o alcance dos objetivos da organização; executar as suas atividades de forma integrada com as das demais unidades, contribuindo para o desenvolvimento das equipes de trabalho; acompanhar programas sociais de interesse do Ministério Público; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 8: ANALISTA MINISTERIAL – ÁREA: SERVIÇO SOCIAL

REQUISITO: certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, em curso superior sequencial ou de graduação em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos na área de sua especialização; auxiliar na elaboração e execução de estudos, planos e projetos; interpretar documentos para atender às necessidades do serviço; prestar serviços de âmbito social aos servidores e seus familiares e membros do Ministério Público, procurando eliminar desajustes biopsicossociais, a fim de promover a Comunicação Social; divulgar, por meio da mídia, as ações do Ministério Público junto à sociedade de um modo geral; manter contato permanente com os demais setores da instituição; elaborar instrumentos de divulgação de procedimentos de interesse do Ministério Público; compor equipe técnica junto aos demais setores da Instituição; divulgar, junto ao cliente interno, informativos que contribuam para otimizar a comunicação interna; assistir aos servidores, programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo; planejar e executar atividades relacionadas com a solução de problemas sociais dos servidores e membros; manter contatos com instituições sociais e de saúde; desempenhar atividades de avaliações técnicas; examinar processos e procedimentos de interesse do Ministério Público; executar outras tarefas correlatas.

CARGO 9: TÉCNICO MINISTERIAL

REQUISITO: certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Atividades típicas: executar atividades de natureza administrativa, tais como: análise e instrução de processos, controle de documentos, redação de memorandos e ofícios, manutenção e atualização do cadastro informatizado, atendimento ao público; desenvolver atividades referentes à organização, controle e manutenção dos serviços administrativos, operacionais e de apoio à pesquisa sobre assuntos normativos, doutrinários e jurisprudenciais, relacionados com as atividades fim e meio do Ministério Público.

Atividades específicas: operar sistemas de computação utilizados pela Procuradoria-Geral de Justiça, digitar documentos, proceder a pesquisas textuais ou de documentos ou processos, por via mecânica ou eletrônica, executar diligências quando designado, por transporte próprio ou oficial.

Inscrição Concurso MP CE 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 02 de janeiro de 2020 e 18 horas do dia 21 de janeiro de 2020, no site oficial (http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_ce_19_servidor). A taxa de inscrição custará R$ 70,00 para nível médio e de R$ 100,00 para nível superior.

Etapas e Provas

O concurso MP-CE será composto por três etapas: A primeira será a prova objetiva aplicada para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é de prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, para todos, que será aplicada juntamente com a prova objetiva. Por último, haverá prova de títulos, esta apenas para candidatos de nível superior.

A prova objetiva do concurso MP-CE vai ser aplicada no dia 08 de março de 2020, no turno da manhã (analista) e tarde (técnico). A avaliação, que terá 50 questões de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos, terá duração de 4 horas e 30 minutos.

Segundo o edital, a consulta aos locais e horários das provas poderá ser feita por meio de edital a ser divulgado no dia 28 de fevereiro de 2020 no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará.

Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados a partir das 19 horas do dia 10 de março. Já os resultados serão publicados no dia 31 de março de 2020 no site da banca.

Sobre o Ministério Público do Ceará

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Na prática, o MP não defende o Estado, Governos ou particulares, mas sim os direitos dos cidadãos e os interesses da sociedade.

• DEFESA DA ORDEM JURÍDICA:

Fiscaliza o cumprimento das leis e ajuiza medidas para a responsabilização civil e criminal do infrator

• DEFESA DO REGIME DEMOCRÁTICO:

Fiscaliza e intervem no processo eleitoral; estimula a organização da sociedade civil, como na implantação de conselhos de saúde, de meio ambiente, de educação, de direitos da criança e do adolescente.

• DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS:

Defende o meio ambiente, saúde, transporte coletivo, consumidor, patrimônio público, histórico e cultural, infância, juventude e incapazes.

MISSÃO

Fiscalizar o cumprimento da Constituição Federal e das leis, procurando interagir com a sociedade, com o propósito de contribuir para a sua transformação, na busca de equilíbrio social e da promoção da justiça com responsabilidade.

VISÃO

Ser reconhecido e reconhecer-se como instrumento de mudança social, sendo capaz de conhecer e identificar os anseios da sociedade e promover justiça transcendendo os limites da legalidade positiva que se revelar contrária aos fundamentos do Estado democrático de direito.

VALORES

Humanização da organização através da valorização profissional;

Transparência dos atos de gestão;

Respeito e humildade no trato com o direito alheio;

Gestão democrática com efetividade e resolutividade;

Ética como fundamento das ações individuais e institucionais;

Dignidade;

Lealdade, colaboração profissional e solidariedade;

Independência funcional;

Imparcialidade;

Disponibilidade, assiduidade e compromisso com a Instituição.

Informações do concurso