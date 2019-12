Foi por volta das 12h30 desta quarta-feira, 18 de dezembro, que policiais do 11º BPM de Coruripe receberam uma informação que uma motocicleta Honda, modelo CG 150 TITAN, cor preta, chassi 9C2KCU650CR520827, placa OHD-2181, foi encontrada no Centro de Coruripe abandonada.

O veículo tinha sido tomado em assalto no dia 15 de dezembro no município coruripense. Uma guarnição policial se deslocou até o local, mais precisamente em frente a loja Help, no Centro, e após analisarem a motocicleta constataram que realmente era o veículo roubado.

A moto e o proprietário, identificado como Artur, 29 anos, foram conduzidos até a DP de Coruripe onde fora feito a devolução do bem ao proprietário pela PC. O mesmo foi orientado a comparecer a DP de Penedo para ser dado baixa na queixa de roubo do citado veículo.

Da Redação com informações do 11º BPM