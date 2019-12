Muita especulação, pouca confirmação: Grêmio termina 2019 sem grandes novidades

​Se o torcedor do ​Grêmio sonhava em terminar 2019 com algumas novidades quanto à formação do grupo de jogadores para o ano que vem, a expectativa acabou frustrada. Exceção feita ao lateral-direito Victor Ferraz, anunciado já há um bom tempo, o Tricolor vive cercado de especulações, mas quase nenhuma confirmação. E isso envolve, também, algumas eventuais saídas.

O nome mais próximo de ser confirmado para desembarcar na Arena é o do lateral-esquerdo Caio Henrique, que disputou a última temporada pelo ​Fluminense. As negociações junto ao Atlético de Madri, dono de seus direitos econômicos, estão avançadas e, como os cariocas dificilmente conseguirão manter o profissional, é bem provável que ele se torne o novo reforço gremista. Em compensação, a possibilidade de contar com o meio-campista Carlos Sánchez foi esfriada pelo presidente do ​Santos, José Carlos Peres. O dirigente garantiu que o uruguaio seguirá na Vila Belmiro, e esta realmente parece ser a tendência segundo pessoas próximas ao atleta, mesmo com o clube lhe devendo R$ 1,5 milhão de luvas – existe a promessa de quitar a dívida de forma parcelada até o final de seu contrato.

Por outro lado, no final de semana voltou-se a falar sobre possíveis investidas do futebol europeu em dois dos principais jogadores do Grêmio. O zagueiro Kannemann estaria na mira, mais uma vez, da Fiorentina, mas uma eventual proposta de 6 milhões de euros, por enquanto, ainda não chegou. Já Atlético de Madri (novamente) e Newscastle podem partir para cima de Everton Cebolinha na janela de janeiro. Outros menos cotados, como o lateral-esquerdo Juninho Capaixaba e o goleiro Julio César, também entraram no noticiário. O primeiro interessa ao ​Bahia e também foi procurado pelo Porto, de Portugal. Já o arqueiro, por enquanto, tem apenas sondagens.

