Música ‘Eduardo e Mônica’, de Renato Russo, ganha trailer, assista

Você sem dúvida alguma já ouviu a famosa música ‘Eduardo e Mônica’ da banda Legião Urbana, interpretada magicamente por Renato Russo, mas talvez você não saiba que ela vai virar filme e um trailer já foi divulgado, para a alegria dos fãs.

O longa vai adaptar a famosa canção-homônica da Legião Urbana, que conta a história do improvável casal formado em Brasília. Afinal de contas, eles não eram nada parecidos: ela era de leão, ele tinha 16, ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês…. Você pode encontrar ótimos filmes como este na Sky.

Protagonizado por Alice Braga como Mônica e Gabriel Leone com Eduardo, Eduardo e Mônica tem direção novamente de René Sampaio, que comandou a adaptação de Faroeste Caboclo (2013) estrelada por Fabrício Boliveira, Ísis Valverde e Felipe Abib. A comédia romântica tem roteiro de Matheus Souza e conta com Victor Lamoglia e Otávio Augusto no elenco.

“A base [dos filmes] é o mesmo autor [Renato Russo], mas Faroeste é um filme que tem uma tragédia onde morre todo mundo no final e o Eduardo e Mônica é um filme em que as pessoas ficam casadas no final”, lembra o diretor, em entrevista concedida.

Veja agora o trailer