Na mira de três clubes brasileiros, atacante Rodrigão negocia saída do Santos

Com diversos jogadores emprestados retornando, o ​Santos trabalha para reposicionar nomes que não estão nos planos do ​clube para 2020. Um desses casos é o centroavante Rodrigão, que tem contrato com o Alvinegro até maio de 2021.

Apesar de ter feito uma boa temporada de 2019 com a camisa do Coritiba – anotou 21 gols em 42 jogos e foi um dos destaques da campanha do acesso alviverde -, o atleta de 26 anos já foi comunicado que não será incorporado ao elenco santista.

De acordo com a apuração da ​Fox Sports, há três clubes brasileiros interessados no futebol do atacante: o Sport, o Avaí e o CSA, sendo que este último parece estar mais avançado nas tratativas. Em contato recente com a Gazeta Esportiva, o diretor executivo do clube alagoano, Fabiano Melo, confirmou que o time azulino monitora Rodrigão. Ainda não se sabe, porém, qual será o destino do centroavante, que sonha em atuar fora do país.