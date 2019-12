Nada de aposentadoria! Léo Moura segue na ativa e tem proposta da Série A

​O fim da temporada marcou a despedida do veterano Léo Moura, de 41 anos, do ​Grêmio, clube pelou qual atuou por três temporadas (2017-19). Apesar da idade avançada, o lateral-direito já confirmou que não tem planos de ‘pendurar as chuteiras’ agora e que jogará ao menos por mais um ano. Com qual camisa ele estará, no entanto, ainda é um mistério.

De acordo com a apuração da ​Gaúcha ZH, o experiente lateral tem uma proposta da Série A em mãos: trata-se do Sport, clube tradicional que conquistou seu retorno à elite nacional em 2019. Vice-campeão da Série B, o Leão da Ilha do Retiro o procurou e pode acabar sendo o destino de Léo Moura para a próxima temporada.