Não joga mais pelo Corinthians; Timão acerta venda de atleta para o Bahia

O Corinthians está passando por grandes mudanças pensando na próxima temporada. Vários jogadores que não devem ter espaço com o técnico Tiago Nunes tendem a deixar o Corinthians rumo a outros clubes. Hoje, um grande exemplo é o atacante Clayson, jogador que não conseguiu repetir o mesmo futebol que demonstrou em 2017 e, por cont adisso, está de malas prontas para deixar o Corinthians.

Segundo informações do jornalista Marco Bello, do Meu Timão, o Corinthians encaminhou a venda do atacante Clayson para o Bahia. O jogador irá atuar no time nordestino, tendo um belo aumento salarial, algo que certamente facilitou os avanços nas negociações.

O jogador deve concluir a sua ida para o Baahia ainda nesta reta final de temporada. Com isso, o Corinthians pode ver o déficit diminuir, algo que é muito preocupante para a torcida corintiana, que viu o clube se afundar ainda mais em dívidas ao longo da atual temporada.

Clayson chegou no Corinthians em 2017, mesmo ano que viviu o seu principal momento, sendo fundamental no Campeonato Brasileiro. Entretanto, hoje em dia ele não tem mais o mesmo carinho de antes junto com a torcida. A prova disso é que o técnico Tiago Nunes não viu problemas em aceitar a sua ida para o Bahia.