Natal e futebol: entenda o ‘Boxing day’, dia que costuma agitar a Premier League

​Em diversos países do mundo, o dia seguinte à celebração do Natal, 26 de dezembro, se configura em um feriado nacional chamado de ‘Boxing Day’. De origem britânica, se trata de um feriado bancário e também religioso, em que se celebra o dia de Santo Estevão. A nível cultural, se transformou em um dia de grande movimentação comercial, em que as pessoas vão ás compras e aproveitam grandes queimas de estoque e liquidações.

Mas por qual motivo estamos falando disso? Bem, o ‘Boxing Day’ também reserva emoções e agitação no futebol, que é nosso assunto favorito. Na Inglaterra, o dia costuma ser marcado por uma rodada completa dos campeonatos nacionais de todas as principais divisões.

Em 2019, teremos nada menos que nove partidas da Premier League programadas para este dia 26 de dezembro, sendo o encontro entre Liverpool e Leicester City, líder e vice-líder, a mais aguardada delas. Somente um confronto não será realizado no ‘Boxing Day’: o duelo entre Wolverhampton e Manchester City, programado para sexta-feira (27).

Curiosidades sobre o ‘Boxing Day’



​1) A primeira partida entre clubes ingleses em um dia 26 de dezembro aconteceu em 1860, entre Hallam FC e Sheffield FC;

2) Até 1965, o futebol inglês tinha partidas oficiais sendo disputadas também no dia de Natal;

3) O ‘Boxing Day’ mais espetacular da história do futebol inglês aconteceu na edição de 1963, com nada menos que 66 gols anotados em dez partidas;

4) Dentre os clubes que disputam a Premier League atualmente, o Manchester United é o clube com mais vitórias (20) e maior aproveitamento (80%) em partidas de Boxing Day;

5) Líder da edição de 2019/20, o Liverpool venceu seus últimos quatro jogos disputados em um Boxing Day, mas nunca emplacou cinco triunfos consecutivos nesta data;

6) O dono da maior sequência invicta em partidas de Boxing Day é o Chelsea: não perde há 14 anos, somando nove vitórias e cinco empates neste meio-tempo;

Partidas do ‘Boxing Day’ de 2019

​ Tottenham x Brighton & Hove Albion – 9h30 (de Brasília)

​Bournemouth x Arsenal – 12h (de Brasília)

Sheffield United x Watford – 12h (de Brasília)

Chelsea x Southampton – 12h (de Brasília)

Aston Villa x Norwich City – 12h (de Brasília)

Crystal Palace x West Ham – 12h (de Brasília)

Everton x Burnley – 12h (de Brasília)

Manchester United x Newcastle – 14h30 (de Brasília)