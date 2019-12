Negocie suas dívidas com mais de 90% de desconto; BB prorroga mutirão até dia 30

Todas as agências do Banco do Brasil no país estão participando do mutirão de renegociação de dívidas promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central.

Durante a semana de Negociação e Orientação Financeira, o BB oferecerá condições especiais para liquidação de dívidas com descontos de até 92%, prazos que podem chegar a 120 meses e com até 180 dias de carência.

Além disso, o BB vai oferecer, promocionalmente, taxas de juros até 14% menores para as operações de renegociação.

Quem vai participar da negociação?

Segundo o banco, podem participar os clientes pessoa física que possuam operações de crédito vencidas com o BB, independentemente da faixa de renda, e com mais de 30 dias de inadimplência.

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, destaca que todas as agências do BB e mais de 60 mil funcionários vão participar da ação. “Mobilizamos toda a nossa rede para esta ação de enorme relevância e que incentiva a reinclusão das pessoas no mercado de consumo no momento em que aumentamos a velocidade do crescimento econômico”, disse Novaes.

Além disso, O Banco do Brasil vai abrir 57 agências em horário estendido, das 10h às 20h, nas capitais e no Distrito Federal. Outra opção aos clientes é o atendimento digital pelo Portal de Renegociação de Dívidas e pelo app do BB, que oferecem a possibilidade de realizar todo o processo de renegociação de forma digital.

Mais de 1 milhão de acordos negociados desde o lançamento da ação

O Portal Solução de Dívidas do BB, acessível pela internet ou pelo app, ultrapassou a marca de 1 milhão de acordos negociados desde o seu lançamento, em setembro de 2014. O valor total corresponde a R$ 12,5 bilhões.

Do quantitativo de acordos negociados, 543 mil acordos (53%) foram efetuados no canal internet banking e 486 mil (47%) no mobile. O canal mobile foi disponibilizado em 2016 e já responde por 83% do volume de acordos realizados mensalmente nos canais digitais.

Quanto aos montantes negociados, R$ 7,3 bilhões foram na internet (58%) e R$ 5,2 bilhões no mobile (42%), sendo R$ 10,1 bilhões de clientes pessoas físicas (81%) e R$ 2,4 bilhões de clientes pessoas jurídicas (19%).

A plataforma digital permite consultar dívidas e ainda, caso disponível, realizar a renegociação na hora, definindo quais contratos o cliente deseja renegociar, o prazo de pagamento e a data de vencimento das parcelas. Além disso, é possível gerenciar os acordos vigentes, verificar quantas parcelas já foram pagas, acessar a 2ª via dos boletos para pagamento e reimprimir o termo de compromisso.

Em 2019, algumas funcionalidades implementadas com foco nos canais digitais também ajudaram a melhorar a experiência do cliente e a impulsionar os resultados do Banco com recuperação de crédito. Dentre as inovações, cabe lembrar da renegociação de dívidas e a emissão de 2ª via do boleto de pagamento pelo WhatsApp, da Identificação Positiva para clientes sem a senha de oito dígitos e da implementação do “Faça Sua Proposta”, ferramenta que permite ao cliente fazer uma contraproposta.