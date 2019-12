Nestlé abre vagas de emprego para pessoas com mais de 60 anos em todo o país

Excelente oportunidades para pessoas da melhor idade. A Nestlé anunciou que vai abrir, em janeiro, nada menos que 60 vagas temporárias para profissionais com mais de 60 anos. Segundo informações da empresa, os profissionais vão atuar como promotores. Eles farão divulgação de produtos em uma nova ação promocional da companhia.

Segundo informações de vagas, são 60 vagas temporárias em 11 Estados, para trabalho no período compreendido entre 16 de janeiro e 16 de fevereiro.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 10 de janeiro de 2020, no site oficial. As vagas são para atuação nos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Além da idade superior a 60 anos, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. Os selecionados vão passar por um treinamento na Nestlé, antes de iniciar o trabalho nos pontos-de-venda. O objetivo é que os promotores participem da divulgação de produtos que farão parte de uma nova ação promocional que a Nestlé lança no início de janeiro de 2020.

“Cada vez mais, a Nestlé vem expandindo seus esforços para fortalecer sua cultura de inclusão, com uma força de trabalho diversificada. Com essa iniciativa vamos unir a experiência profissional e contribuir para a inclusão ou reinserção desses profissionais no mercado de trabalho”, disse o head de Trade da Nestlé Brasil, Felipe Votisch.

Nestlé

Formada em 1905 pela fusão da Anglo-Swiss Milk Company, fundada em 1866 pelos irmãos George Page e Charles Page e Henri Nestlé, a Nestlé S.A. é uma empresa multinacional suíça do setor de alimentos e bebidas com sede em Vevey, Vaud, na Suíça. Foi considerada a maior empresa de alimentos do mundo, medida por receitas e por outras métricas, nos anos de 2014, 2015 e 2016. Ela foi classificada no 72.º lugar na Fortune Global 500 em 2014 e na 33.ª posição na edição 2016 da Forbes Global 2000 na lista das maiores empresas públicas.

Aqui no Brasil atua desde 1876, inicialmente com a comercialização da Farinha Láctea importada. Consolidou-se no país em 1921, com a instalação de sua primeira fábrica, em Araras (São Paulo), para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde receberia o nome Leite Moça.

Os produtos da Nestlé incluem alimentos para bebês, alimentos médicos, água engarrafada, cereais matinais, café e chá, produtos de confeitaria, produtos lácteos, sorvetes, alimentos congelados, alimentos para animais de estimação e lanches. Vinte e nove das marcas da Nestlé têm vendas anuais de mais de 1 bilhão de francos suíços (cerca de 1,1 bilhão de dólares),[9] como Nespresso, Nescafé, Kit Kat, Smarties, Nesquik, Stouffer’s, Vittel e Maggi. A Nestlé possui 447 fábricas, opera em 194 países e emprega cerca de 339 mil pessoas. É um dos principais acionistas da L’Oréal, a maior empresa de cosméticos do mundo.

