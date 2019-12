Nome agrada Abel, e Vasco observa lateral com passagem pelo São Paulo

​Se vai contratar, aí é outra coisa. Mas que o ​Vasco da Gama buscou informações sobre o lateral-direito Julio Buffarini, do Boca Juniors, isso buscou. O atleta de 31 anos é do agrado do técnico Abel Braga e já vinha sendo observado antes mesmo do acerto como o novo comandante. A informação é do site ​GloboEsporte.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Procede mesmo que esse Buffarini é um Rafael Galhardo piorado?#Vasco — Renner Monnerat (@rennermonnerat) December 31, 2019

Até o momento, não há uma proposta oficial para o gringo, uma vez que o clube também monitora outros nomes para o setor. É certo, porém, que a direção carioca irá atrás de um novo jogador para o setor, já que, atualmente, Yago Pikachu é o único lateral-direito do elenco – Raúl Cáceres, que era o reserva imediato, estava emprestado e não terá seu contrato renovado.

O Vasco disse que tá interessado no Buffarini e a torcida já tá fazendo a sua parte kkkkkkkkkkkkkkk — djalma (@djalmacrvg) December 31, 2019





Buffarini já atuou no futebol brasileiro. Entre 2016 (ano em que também foi convocado para a seleção da Argentina para jogos contra Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo) e 2017, defendeu o ​São Paulo. Porém, seu auge se deu em 2014, quando ganhou a Libertadores da América com o San Lorenzo. Seu contrato com o Boca vai somente até junho de 2020.

