Nome sujo? Banco do Brasil lança o novo cartão para negativados para 2020

Recentemente, o Banco do Brasil anunciou o lançamento do cartão pré-pago Ourocard, que além de oferecer diversas vantagens e benefícios aos seus usuários, é livre de anuidade e não exige análise de crédito e consulta ao SPC e Serasa. É possível utilizá-lo para fazer compras em diversos estabelecimentos, como qualquer outro cartão de crédito.

A diferença é que ele é pré-pago, e por conta disso, é possível ter ainda mais controle dos gastos, pois o próprio usuário pode fazer as recargas através do aplicativo do banco, não precisando mais andar com dinheiro no bolso para fazer pagamento à vista.

Tarifas do cartão pré-pago Ourocard

Tarifa para emissão do cartão: R$ 10,00

Taxa de manutenção mensal: R$ 5,00 (promocionalmente R$ 1,00)

Tarifa de saque a partir do 3º saque no mês: R$ 5,00 (os 2 primeiros saques no mês são gratuitos nos caixas eletrônicos)

Anuidade: zero.

Vale lembrar também que não existe cobrança pela recarga, que pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou aplicativo.

Outras informações:

As senhas podem ser alteradas nos terminais de autoatendimento BB, o limite máximo é de 5 cartões pré-pagos por clientes, é possível agendar cargas para até um ano, não existe exigência de renda mínima e o por razões desconhecidas, o cartão não pode ser utilizado para compras na internet.

Para solicitar o cartão é preciso é necessário ser correntista do Banco do Brasil. Então é possível acessar a página do BB e clicar em “Peça já o seu” e então, preencher o formulário. O cartão pode ser oferecido aos filhos (cartão mesada) ou aos colaboradores domésticos (cartão conveniência).