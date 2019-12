Nova casa: João Pedro dá adeus ao Fluminense e é apresentado pelo Watford

O fim da temporada 2019 marcou a despedida de uma jovem revelação do ​Fluminense: João Pedro. Vendido ao Watford (ING) antes mesmo se ser promovido ao time profissional tricolor, o atacante seguiu nas Laranjeiras até atingir a maioridade. Com 18 anos recém-completados, rumou à Inglaterra e já vive os primeiros contatos com seu novo clube.

Como destaca o Globoesporte, sua apresentação oficial ocorreu na manhã deste domingo (22), no Vicarage Road, casa do Watford. O atacante brasileiro recebeu a camisa 17 e adentrou o gramado para saudar a torcida dos Hornets, pouco antes da bola rolar para o difícil confronto contra o Manchester United pela Premier League.

Apesar da recepção calorosa, o jovem atacante chega com uma responsabilidade grande em suas costas, já que o Watford é o atual lanterna e dono do pior ataque do Campeonato Inglês: são apenas nove gols anotados em 17 partidas disputadas. Apesar de ter sido contratado de longa data, sua regularização só poderá ser sacramentada na abertura oficial da janela, ou seja, só poderá estrear com a camisa amarela a partir do dia 1º de janeiro de 2020.

Para ler mais notícias do Fluminense, clique ​aqui.