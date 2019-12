Nova era? Palmeiras pode ter primeiro dezembro sem reforços desde 2010

Muito ativo nos mercados de transferências desde a chegada da Crefisa, o ​Palmeiras​ vive um momento diferente em comparação aos anos anteriores. Passando por uma transformação de ideias e refletindo sobre os erros cometidos em 2019 – temporada em que terminou sem títulos, apesar do alto investimento -, o Verdão caminha para se despedir de dezembro com apenas uma contratação anunciada: a do treinador Vanderlei Luxemburgo.

​​Como destaca o ​Superesportes, restam apenas três dias de mês para que o clube paulista não repita o ano de 2010, última vez em que o Palmeiras fechou dezembro sem anunciar ao menos um reforço. A situação gera bastante preocupação no torcedor alviverde, afinal, avaliam que este é justamente o mercado mais importante para o clube.

Apesar da pressão externa por uma reformulação de grandes proporções no elenco alviverde, a alta cúpula do Palmeiras reforça que não apressará suas movimentações na janela. Sua prioridade é ajustar o novo departamento de futebol para, só então, iniciar uma avaliação mais minuciosa com a comissão técnica sobre o elenco atual.

Até o momento, apenas saídas foram confirmadas na Academia de Futebol: Fernando Prass, Edu Dracena, Henrique Dourado e Thiago Santos se despediram do Palmeiras, enquanto Miguel Borja negocia sua saída.