Novos tempos? Luxa deve garantir volta de protagonismo aos meias do Palmeiras

Vanderlei Luxemburgo, ao ser apresentado como novo técnico do ​Palmeiras, disse que quer montar uma equipe que “jogue futebol”. Muito embora isso pareça óbvio, o Verdão o contratou justamente para ver em campo uma nova mentalidade de time, que valorize a posse de bola, que tenha um jogo envolvente, baseado na qualidade do seu plantel. Assim, é bem provável que a figura do meia que pense as ações volte a ser valorizada e explorada.

Ao longo da carreira, os grandes times de Luxa sempre tiverem este articulado como figura central. Zinho, Rivaldo e Valdivia no próprio Palmeiras são exemplos categóricos, assim como Ricardinho e Marcelinho Carioca no Corinthians e Alex no Cruzeiro. Nos últimos tempos, o clube praticamente abdicou dessa figura. O atacante Dudu, por vezes, é quem ficou com a responsabilidade de armar a equipe.

Conforme dados trazidos pelo ​Globoesporte.com, ao longo do último Campeonato Brasileiro, Gustavo Scarpa, Lucas Lima, Zé Rafael e Raphael Veiga, juntos, somaram 13 gols e 15 assistências. Já Dudu, sozinho, balançou a rede nove vezes e deu nove passes para os companheiros deixarem a sua marca. Ou seja, o potencial dos armadores acabou não sendo bem explorado. Recentemente, o ​Grêmio chegou a abrir negociações para contratar Veiga, mas o agora comandante alviverde brecou o avanço das tratativas e disse que conta com o atleta. Sinal de que, realmente, os meio-campistas devem ganhar novamente o protagonismo no Palmeiras a partir de 2020.

