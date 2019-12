O torcedor do Furacão tem razão em lamentar a contratação de Dorival Júnior

​A espera chegou ao fim. Na última sexta-feira (27), o ​Athletico Paranaense anunciou seu novo treinador para 2020: trata-se do experiente Dorival Júnior, de 57 anos. Seu último trabalho data do segundo semestre de 2018, quando foi contratado pelo Flamengo para assumir a vaga de Maurício Barbieri. Nas redes sociais, a escolha pelo veterano não empolgou o torcedor do Furacão, muito pelo contrário, gerou frustração e críticas junto à grande maioria dos rubro-negros que reagiram ao anúncio. E a reação até faz sentido.

O Furacão vem conseguindo se posicionar entre os grandes do futebol brasileiro por ser uma referência em mentalidade, organização e, principalmente, modernidade. Suas decisões no futebol quase sempre são ‘fora da caixa’, inovadoras e surpreendentes, seja nas contratações de jogadores, ou na organização de seus departamentos. A escolha por Dorival Júnior não deixa de significar uma ruptura/quebra desse perfil, por se tratar de um ‘medalhão’ no mercado de treinadores, com o agravante de ter passado uma temporada inteira fora de atividade.

Outro fator que contribui para a ‘frustração’ do torcedor do Athletico é o naipe dos outros nomes que chegaram a ser procurados/especulados pelo clube: Ceni era a prioridade máxima, mas acabou optando por continuar no Fortaleza; na sequência, o clube paranaense fez consultas por inúmeros estrangeiros, de Miguel Ángel Ramírez (Del Valle) à Domènec Torrent (​ex-auxiliar de Pep Guardiola), sem conseguir prosperar em nenhuma das investidas. Há algo que conecta todos esses nomes procurados: a juventude e as ideias modernas de futebol.

Dorival, portanto, não foi a escolha que se queria a princípio, mas acabou sendo a escolha que coube ao Furacão em um cenário de limitação no mercado. Um alento para o torcedor rubro-negro é que, em seus últimos trabalhos, o veterano se mostrou mais renovado/fresco em comparação a outros medalhões, nadando na ‘contramão’ dos estilos mais conservadores de nomes como Abel e Luxemburgo, por exemplo.