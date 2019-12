Oficial! Ex-Flamengo é anunciado como novo reforço do Sport para 2020

Depois de confirmar o retorno para a Série A do Brasileirão, o Sport resolveu ir ao mercado para reforçar o time. O Leão não quis saber de festividades de fim de ano e não perdeu tempo para anunciar mais um reforço para 2020: o argentino Lucas Mugni, que chega com contrato até o final da temporada.

Conhecido por sua passagem pelo ​Flamengo em 2014 e 2015, o meia canhoto estava atuando na Bolívia. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, através das redes sociais do clube, sem deixar de lado uma dose de humor:

Lucas, de 27 anos, foi revelado pelo Colón, além de ter defendido equipes como Newell’s Old Boys, Everton (Chile) e Lanús. Marcou 10 gols em 46 jogos disputados em 2019. Seu antigo time, o Oriente Petrolero, ficou na oitava colocação do campeonato boliviano.

Além dele, o Sport já anunciou também as contratações do goleiro Carlos Eduardo, dos volantes Betinho e Jean Patrick e do atacante Ewandro para a próxima temporada.