Oportunidades: ManpowerGroup abre mais de 1.100 vagas de emprego; veja os cargos

A história da ManpowerGroup contempla estudos, pesquisas, inovação, capacitação, investimento e muito mais. Esses mais de 65 anos de experiência resultou nas soluções que apresentamos ao mercado na atualidade, tais como R&S, avaliação, treinamento e desenvolvimento, gestão de carreira, consultoria, terceirização da força de trabalho e projetos customizados. No Brasil desde 2000, movimentamos mais de 50.000 pessoas e atendemos mais de 1.000 clientes anualmente, uma história nacional de sucesso.

No ManpowerGroup conectamos nosso profundo conhecimento sobre o potencial humano com as ambições das empresas. Ajudamos organizações e pessoas a alcançarem os seus objetivos – apresentamos a pessoa certa, para a vaga certa. O sucesso deles conduz ao nosso sucesso. E ao criarmos essas poderosas conexões, geramos a força que estimula as organizações, acelera o sucesso pessoal e constrói comunidades mais sustentáveis. Assim impulsionamos o mundo do trabalho.

A empresa abriu oportunidades para as cidades de Indaiatuba (SP), Itu (SP), Brasília (DF), Juazeiro do Norte (CE), São Bernardo do Campo (SP), Porto Feliz (SP), Jaboatão dos Guararapes (PE), Gaspar (SC), Sorocaba (SP), Salto (SP), Passo Fundo (RS), Contagem (MG), Patrocínio (MG), Belo Horizonte (MG), Aracaju (SE), Sapucaia do Sul (RS), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Pelotas (RS), Londrina (PR), São José dos Pinhais (PR), Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Central de Minas (MG), Salvador (BA), Abreu e Lima (PE), Gravataí (RS), Rio de Janeiro (RJ), Pirapora (MG), Lajeado (RS), entre outras cidades.

Cargos

Analista Administrativo

Ajudante Geral

Promotora de Vendas

Ajudante de Produção

Operador de Empilhadeira

Assistente de Logística

Vendedor de Loja

Operador de Call Center

Técnico Eletrônico – Automação Bancária

Recepcionista (Inglês Intermediário)

Técnico de Enfermagem

Analista de Suporte Comercial

Recepcionista de Refrigeração

Assistente Fiscal

Operador Logístico

Motorista

Técnico de Segurança do Trabalho

Separador de Mercadorias

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site Infojobs, portal oficial de vagas da empresa. Os candidatos poderão cadastrar seu currículo.

Atualmente, são 1.128 vagas abertas, no total.