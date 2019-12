Os 10 jogadores brasileiros que mais perderam valor de mercado em 2019

​Tem jogador brasileiro que perdeu valor de mercado em 2019? E como tem! Grandes estrelas do país, por um motivo ou outro, acabaram se desvalorizando ao longo da temporada. Com base em dados do site ​Transfermarkt, especializado em negócios do futebol, apresentamos o “top 10” desta extensa lista.

10 – David Luiz

O zagueiro, agora no Arsenal, está com 32 anos e viu seu valor de mercado cair 10 milhões de euros: de 25 para 15 milhões, o que dá uma redução de 40%.

9 – Hulk

Aos 33 anos, o atacante defende o SIPG, da China. Se antes valia 20 milhões de euros, agora vale 8,5 milhões, ou seja, menos 11,5 milhões – o valor caiu 57,5%.

8 – Jemerson

O zagueiro defende o Monaco, da França, e tem 27 anos. Iniciou 2019 valendo 18 milhões de euros.Termina com um valor de mercado de 6 milhões. A redução de 12 milhões de euros representa 66,6%.

7 – Luan

O atacante, vendido pelo Grêmio ao Corinthians, também teve seu valor de mercado reduzido em 12 milhões de euros – de 20 para 8 milhões. Ou seja, 60% a menos para o atacante de 26 anos.

6 – Paulinho

O volante, que valia 38 milhões de euros, agora vale “somente” 23 milhões. Aos 31 anos, a redução de valor do atleta do Guangzhou Evergrande, da China, é de 15 milhões de euros (39,5%).

5 – Fred

Aos 26 anos, o meio-campista do Manchester United teve uma diminuição de 18 milhões de euros em seu valor. Se antes era 40 milhões, agora é 22 milhões, o que representa uma queda de 45%.

4 – Willian

O atacante de 31 anos, que defende o Chelsea, vale 32 milhões de euros, uma redução de 18 milhões (36%) em relação aos 50 milhões de euros iniciais.

3 – Neymar

Maior astro brasileiro, ele chega ao final de 2019 com valor de mercado de 160 milhões de euros, 20 milhões a menos que no início da temporada. Para o atleta de 27 anos, que atua no PSG, a redução foi de 11,1%.

2 – Marcelo

Menos 50 milhões de euros, saindo de 70 e chegando aos 20 milhões de euros. O lateral de 31 anos, que defende o Real Madrid, viu seu valor de mercado reduzir em 71,4%.

1 – Philippe Coutinho

Em valor bruto, o meio-campista, que atualmente veste a camisa do Bayern de Munique, lidera esta lista. Seu valor de mercado caiu 70 milhões de euros, de 140 para 70 milhões. Uma redução de 50%.