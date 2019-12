Os 10 jogadores que mais se valorizaram no ano de 2019

​O ano de 2019 vai chegando ao fim. Dele, ficam as emoções dos títulos, as surpresas positivas e negativas e, claro, os destaques individuais. Você quer saber quais foram os jogadores que mais se valorizaram ao longo da temporada? Pois confere então o top 10, segundo dados do site ​Transfermarkt!

10 – Serge Gnabry

O ponta-direita alemão do Bayern de Munique tem valor de mercado de 80 milhões de euros, e sua valorização em 2019 foi de 40 milhões de euros.

9 – Raheem Sterling

O atacante inglês é um dos grandes nomes do Manchester City. Ao se valorizar em 40 milhões de euros, atingiu valor de mercado de 160 milhões de euros.

8 – Mason Mount

O meio-campista inglês é formado nas divisões de base do Chelsea e voltou a defender o clube no meio do ano. Aumentou seu valor de mercado em 41 milhões de euros, sendo cotado a 45 milhões de euros.

7 – Fede Valverde

O meio-campista uruguaio passou a ser titular do Real Madrid a partir de setembro. Tem valor de mercado de 50 milhões de euros, 44 milhões a mais que no início do ano.

6 – Martin Odegaard

O meia norueguês do Real Sociedad se valorizou em 46 milhões de euros, atingindo valor de mercado de 50 milhões de euros.

5 – Jadon Sancho

O inglês é um dos grandes nomes do Borussia Dortmund. Meio-campista, vale 120 milhões de euros, 50 milhões a mais do que quando a temporada começou.

4 – Lautaro Martínez

O argentino teve uma acensão gigantesca. O atacante da Inter de Milão vale incríveis 80 milhões de euros, 55 milhões acima do que no início de 2019.

3 – Trent Alexander-Arnold

O lateral-direito do Liverpool se valorizou em 65 milhões de euros. O inglês Termina 2019 com valor de mercado de 110 milhões de euros.

2 – Sadio Mané

O atacante senegalês é uma das estrelas do Liverpool. Chega a dezembro valendo 150 milhões de euros, 75 milhões a mais do que no mês de janeiro.

1 – João Félix

Ninguém se valorizou mais em 2019 do que o atacante português, contratado pelo Atlético de Madri. Se no início do ano valia 12 milhões de euros, atingiu o impensável valor de mercado de 100 milhões de euros, ou seja, 88 milhões a mais.