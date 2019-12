Palmeiras entra na disputa com Corinthians por Michael e oferece jogador de R$ 25 milhões ao Goiás

Prometendo reformular o elenco, o ​Palmeiras tem feito vários reuniões em busca de nomes para reforçar o clube na próxima temporada. O presidente do Verdão, Maurício Galiotte, já revelou em entrevistas que o Alviverde mudará o planejamento para 2020 e fará contratações pontuais.

A diretoria agora trará jogadores que resolvam e menos apostas. Vanderlei Luxemburgo já tem pedido alguns nomes para os mandatários palmeirenses: Orejuela, do Cruzeiro, é um dos pedidos do técnico. Além do time paulista, o Flamengo é outro que tem interesse na contratação do lateral direito.

O ataque também deve ser um dos setores que devem ganhar reforços: nesta temporada o Palestra sentiu a falta de um atacante de velocidade e o setor foi identificado como uma das carências do time. Com isso, o clube tenta novos nomes e entrou na disputa com o Corinthians por Michael, do Goiás, e tenta envolver Carlos Eduardo na negociação. A informação é do site ​’Globo Esporte’.

“O Palmeiras entrou na briga com o rival Corinthians para a contratação de Michael, atacante do Goiás. Nos últimos dias, o clube cogitou envolver Carlos Eduardo no negócio, mas, a princípio, o atacante não pensa em voltar ao ex-clube. Internamente, o negócio é considerado difícil e envolve altos valores”, revelou.

Luxemburgo vê com bons olhos a contratação do atleta já que o treinador gosta de jogador que procura o drible e vai pra cima do adversário. pic.twitter.com/tCaKc7pp7Y — Deca!!! (@Eri_sep10) 18 de dezembro de 2019

Apesar do desejo da dupla paulista, o Goiás faz jogo duro para liberar o atacante: o Time do Parque São Jorge fez uma oferta de 5 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões pelo atleta, mas foi recusada pelos goianos. Com isso, as tratativas esfriaram, agora o Palmeiras entrou na parada e deve acirrar uma disputa com o Alvinegro pela contratação do atleta de 22 anos.