Palmeiras poderá beneficiar-se de rebaixamento do Cruzeiro para contratar atleta da Raposa

​O Palmeiras vai se destacando até o momento no mercado de transferências mais pelas saídas do elenco do que por contratações. Até o momento, apenas o novo treinador, Vanderlei Luxemburgo, foi apresentado. Por outro lado, jogadores como Fernando Prass, Edu Dracena e Borja deixaram o Verdão, que segue buscando alternativas no mercado da bola para a temporada de 2020.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

Porém, um dos jogadores que acabou sendo rebaixado com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro poderá pintar no Verdão. Segundo a informação do jornalista ​Jorge Nicola em seu blog no site Yahoo, o ​Palmeiras poderá ter o lateral-direito Luis Orejuela por empréstimo em 2020. A situação poderá ocorrer por conta do rebaixamento inédito da Raposa no Brasileirão.

Segundo o jornalista, o Cruzeiro vai adquirir o passe do atleta junto ao Ajax-HOL, clube que emprestou Orejuela aos mineiros. Após comprar 50% do passe do colombiano por cerca de R$ 6,8 milhões, o clube de Belo Horizonte deverá emprestar o jogador e dois clubes aparecem como os favoritos para a transação: Palmeiras e Flamengo. Contando com ajuda de investidores, a Raposa tem dois motivos para não ficar com o lateral.

Orejuela será comprado pelo Cruzeiro e emprestado a Palmeiras ou Flamengo.

O Cruzeiro prefere um time que ele jogue com mais frequência, entretanto a vontade do jogador também vai pesar.

O time mineiro quer envolver mais alguém no empréstimo para aliviar a folha.

Ex: Dedé, Fred.. — Gelmires Castro (@GelmiresCastro) December 30, 2019

O primeiro é que o clube teme que a Série B possa acabar desvalorizando o jogador, além de que a segunda divisão não seria a melhor vitrine para o colombiano. O segundo é que, por uma cláusula feita pela antiga direção cruzeirense, o salário de Orejuela aumentará de R$ 150 mil para R$ 320 mil, valor fora da realidade do Cruzeiro para a temporada de 2020, onde deverá cortar custos e reduzir despesas.