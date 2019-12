Para atender Luxa, Palmeiras aposta em reforço caseiro e utilizará jogador que volta do Vitória

​O​ Palmeiras apresentou oficialmente o técnico Vanderlei Luxemburgo na última sexta-feira (20) e agora acelera seu planejamento de olho em 2020. Com a previsão de gastar menos com o departamento de futebol em relação a temporadas passadas, o Verdão mapeia o mercado e busca soluções para carências encontradas no elenco. Um dos problemas pode ser resolvido com um ‘reforço caseiro’.

Para o próximo ano, o Palmeiras elegeu como prioridade a chegada de jogadores com capacidade de improviso. O principal nome na mira no mercado é Michael, do Goiás, eleito como a revelação do Campeonato Brasileiro. Retornando de empréstimo, Artur chega com moral do Bahia, enquanto o colombiano Ivan Angulo deve ser promovido das categorias de base. Entretanto, um nome menos conhecido da torcida se adapta aos desejos de Luxa e receberá oportunidade.

Trata-se do atacante Wesley, que durante 2019 vestiu a camisa do Vitória, disputando o Campeonato Brasileiro da Série B. A informação foi divulgada na manhã deste sábado pelos ​jornalistas Thiago Ferri e William Correia, no site Lance! . Aos 20 anos, o jovem esteve na pauta pauta nas últimas reuniões para definição do planejamento para 2020. Ele irá compor o grupo durante a pré-temporada e deve ganhar chance no início do Campeonato Paulista.

Anderson Barros foi bem genérico nas respostas, mas deixou claro que o Palmeiras vai mudar o seu planejamento de contratação. Pra buscar alguém no mercado, só se esse cara for melhor do que os que já estão no clube. Isso vale pra atletas da base e também pro profissional. — Vinícius Bueno (@buenoreporter) December 19, 2019

Na Série B, Wesley se destacou como o segundo maior driblador da competição, terminando com 50 dribles certos. Em 28 partidas, o atacante balançou as redes em cinco oportunidades e ainda distribuiu três assistências. “A essência é: ganhamos porque driblamos. Quando dá o pontapé inicial, muda a coisa toda, acabou o 4-2-3-1. O Dudu mudava toda hora da direita para a esquerda, depois aparecia por dentro. Quero que isso não se perca, a essência do Brasil, sem se preocupar com número. Precisa ter uma rotação grande”, disse Luxemburgo, em sua coletiva de apresentação na Academia de Futebol.

Foto de capa: Fabio Menotti / Palmeiras / Divulgação