Paredão: Barcelona oferecerá novo contrato longo a Ter Stegen, diz jornal

Apesar de seguir muito forte e competitivo, o Barcelona 2019/20 tem poucas unanimidades em seu elenco. Exceção a ​Lionel Messi – que ​já atingiu todas as escalas de relevância e idolatria no clube -, um dos poucos jogadores tratados como vitais/insubstituíveis é Marc-André Ter Stegen. Não à toa, a diretoria catalã já busca meios de assegurar seu goleiro por muitos novos anos pela frente.

​​De acordo com o jornal catalão ‘Sport’, o Barcelona já prepara uma proposta de renovação contratual ao arqueiro, que ainda tem dois anos de vínculo por cumprir na Catalunha. As primeiras informações dão conta de que os dirigentes blaugranas oferecerão um acordo válido até 2025, equiparando-o ao vínculo mais longo que existe hoje no clube.

Há dirigentes que apelidaram Ter Stegen de ‘Lionel Messi do gol’, devido a sua regularidade, confiabilidade e alto nível de performance ano após ano. Seu prestígio no clube catalão é grande e a relação de seus representantes com a atual diretoria é boa, o que deve facilitar as tratativas pela renovação longa.

Contratado em 2014 junto ao Borussia Mönchengladbach, o alemão soma 213 partidas com a camisa do Barcelona, tendo saído de campo com 90 ‘clean sheets‘.