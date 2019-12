Paulistão tem tabela desmembrada – saiba quando será a estreia de cada time

​A Federação Paulista de Futebol divulgou nesta quinta-feira a tabela desmembrada de toda a primeira fase do Estadual de 2020. A competição será aberta com o jogo entre Grêmio Novorizontino e Oeste, dia 22 de janeiro, às 17h. No mesmo dia, dois dos chamados times grandes também fazem a sua estreia.

O ​Palmeiras, agora comandado por Vanderlei Luxemburgo, entra em campo a partir das 19h15min diante do Ituano, fora de casa. Já o ​São Paulo, de Fernando Diniz, recebe o Água Santa às 21h30min. Na quinta-feira, será a vez de ​Santos e ​Corinthians debutarem no Paulistão. Na Vila Belmiro (19h15min), o Peixe, com Jesualdo Ferreira de treinador, enfrenta o Red Bull Bragantino. Por sua vez, o Timão, do treinador Tiago Nunes, pega o Botafogo, em Itaquera, com bola rolando às 21h30min.

O primeiro clássico está marcado para o dia 26 de janeiro. Pela segunda rodada do torneio, a partir das 16h, Palmeiras e São Paulo disputam o Choque-Rei com mando de campo alviverde. Por conta da instalação do gramado sintético, este jogo não será no Allianz Parque. A fase de grupos da competição vai até 1º de abril, sendo seguida por quartas de final e semifinal em jogo único. A decisão ocorrerá em duas partidas, e o campeão será conhecido no dia 26 de abril.

1ª RODADA

22 de janeiro (quarta-feira)

17h – Grêmio Novorizontino x Oeste

19h15min – Inter de Limeira x Guarani

19h15min – Ituano x Palmeiras

21h30min – São Paulo x Água Santa

23 de janeiro (quinta-feira)

16h30min – Ferroviária x Mirassol

19h – Ponte Preta x Santo André

19h15min – Santos x Bragantino

21h30min – Corinthians x Botafogo

CLÁSSICOS

26 de janeiro – 16h – Palmeiras x São Paulo

02 de fevereiro – 11h – Corinthians x Santos

15 de fevereiro – 19h – São Paulo x Corinthians

29 de fevereiro – 16h – Santos x Palmeiras

14 de março – 19h – São Paulo x Santos

22 de março – 16h – Corinthians x Palmeiras