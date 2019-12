Paulo André “se vira” ainda sem técnico e autoriza saida de atacante; destino é o Santa Clara-POR

O​ Athletico-PR negociava e tinha esperança quanto a contratação de Miguel Ángel Ramírez, o que não deve mais ocorrer: de acordo com a imprensa equatoriana, o clube não chegou a um acordo com o treinador e as tratativas foram encerradas. Diante disso, o clube volta novamente ao mercado em busca de um técnico.

Nos bastidores, a informação é que a contratação de um estrangeiro seria a preferência da diretoria, que espera a oficialização de um novo profissional em breve. Diante disso, a busca será intensificada novamente. Além de um novo técnico, a rápida montagem do elenco também é tratado como uma das prioridades e decisões já começam a ser oficializadas. Nesta segunda-feira (23), o clube negociou Crysan com o futebol português.

O atacante rescindiu com o Athletico, onde tinha contrato até junho de 2020, mas não estaria nos planos para a próxima temporada. O destino do atleta será o Santa Clara, time da primeira divisão portuguesa e que atualmente ocupa a 15° colocação da liga, com 14 pontos: três vitórias, cinco empates e seis derrotas.

Atacante Crysan irá atuar no futebol português e já partiu pra Europa. Vínculo foi rescindido com o Athletico. Boa sorte e sucesso — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) December 22, 2019

Além do Athletico-PR, o ponta já atuou por Oeste, Cercle Brugge, Al-Batin e Atlético Goianiense. O atual valor de mercado do jogador de 23 anos segundo o site Transfermarkt, é de 350 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais na cotação atual. Desde de 2015 no Furacão, foram 15 jogos e nenhum gol marcado.

Créditos da foto: ​Miguel Locatelli/Site Oficial