Paulo André tem semana decisiva de planejamento e pode dispensar 4 atletas do Athletico-PR

O ​Athletico Paranaense ganhou notoriedade no cenário nacional especialmente em 2019, quando foi campeão da Copa Sul-Americana e, ao longo da temporada, construiu uma imagem dentro e fora de campo como sendo um clube de gestão invejável e boa reputação. Com a partida de Tiago Nunes para o Corinthians, coube aos mandatários a procura por um novo treinador que tivesse o perfil arrojado e moderno desejado; Rogério Ceni declinou o convite para permanecer no Fortaleza e o Furacão permanece na busca por um novo comandante, sem deixar de lado a programação quanto aos possíveis reforços.

Jogadores que voltam de empréstimos e foram destaques em 2019, podem ser aproveitados pelo clube na próxima temporada: dez atletas voltam de empréstimos e ainda não tiveram suas situações definidas no Furacão. O lateral-direito Reginaldo, o lateral-esquerdo Nicolas e os meias João Pedro e Matheus Anjos, voltam ao clube e logo terão uma decisão do diretor-executivo de futebol, Paulo André, que vem gerenciando a equipe desde junho de 2019.

Além destes, mais seis jogadores buscam uma definição e a diretoria deve dar uma resposta em breve: o lateral-direito Arlen (Lajeadense), o zagueiro Zé Ivaldo (Vitória), o volante Geovane (estava no Inter de Limeira) e os atacantes Bruno Alves (CSA), Crysan (Atlético-GO) e Giovanny (Goiás).

Meu estagiário também fez a seleção dos 30 anos do Paraná: Flávio; Nei, Milton do Ó, Nem e ele não sabe o LE; Paulo Miranda, Vital, Matheus Anjos e João Pedro; Ilan e Dennys. Técnico: Geninho. — Samur Namir (@NamirSamur) 19 de dezembro de 2019

Segundo o site ​Globo Esporte, mais nove atletas voltam, porém não serão aproveitados pela comissão técnica: “Outros nove jogadores que voltam de empréstimo já fazem parte do grupo de aspirantes: Juliano, Léo Simas e Thiago estavam no Orlando City; Danilo Boza, Walber e Demethryus, no Figueirense; Denner e Gabriel Poveda, no Juventude. E Juan Boselli, no América-MG”, revelou o portal.