Petraglia fala sobre Athletico-PR vender Bruno Guimarães; Flamengo analisa por fora

​ Um dos grandes destaques do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas, o meio-campista do​ Athletico-PR, Bruno Guimarães, de 22 anos, é um dos jogadores mais cobiçados da janela de transferências. O jovem chegou a ser dado como certo no Atlético de Madrid, contudo, a negociação esfriou porque o time espanhol dedicou-se a outras prioridades momentâneas.

Jogadores ”em promoção” no mercado brasileiro! Qual deles você gostaria de ver no seu time? Tardelli Fred Elias Thiago Neves

O clube brasileiro que já demonstrou forte interesse no atleta é o ​Flamengo, embora o Athletico-PR não pretenda reforçar um rival nacional. No entanto, a diretoria do clube paranaense não descarta a possibilidade de abrir conversas com o Rubro-Negro Carioca, isso de acordo o presidente do Furacão, Mario Celso Petraglia.

Em entrevista ao site ​Torcedores.com, ao ser questionado sobre a possibilidade de negociar Bruno Guimarães com o Fla, o mandatário disse: “A definição é do atleta para que clube pensaria em jogar”, afirmou. Segundo o próprio presidente, ainda não há propostas oficiais pelo jogador, apesar dos muitos rumores dos últimos meses. A multa do camisa 39 é de R$ 80 milhões para o mercado do futebol brasileiro, já para o europeu é de R$ 180 milhões.

Em entrevista ao site Torcedores, o presidente do Athletico, Petraglia, não descartou a possibilidade de vender Bruno Guimarães para o Flamengo. Deixou claro que a decisão está nas mãos do jogador. — Planeta do Futebol  (@futebol_info) December 28, 2019

Nos últimos dias, rumores apontaram que o Benfica, de Portugal, estaria interessado no atleta e pronto para fazer uma proposta. De acordo com a imprensa local, a oferta seria em torno de 20 milhões de euros, aproximadamente R$ 90 milhões. O Athletico ainda pretende esperar o Atlético de Madrid tomar uma decisão, tendo em vista que firmou uma cláusula de preferência de venda, justamente quando negociou o lateral-esquerdo Renan Lodi com os Colchoneros.