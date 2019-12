Pirelli abre novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos

Empresa anunciou oportunidades com vagas para diversos cargos; Saiba como se inscrever

A Pirelli se trata de uma empresa italiana fundada em Milão em 1872 pelo engenheiro Giovanni Battista Pirelli. “O seu atual presidente é o empresário Marco Tronchetti Provera, genro do neto do fundador, Leopoldo Pirelli. É um dos principais grupos econômicos italianos, ativo nos setores de beneficiamento da borracha (pneumáticos, roupas) e imobiliário (com a Pirelli Real Estate).”

A Pirelli é reconhecida como Top of Mind no Brasil. “Uma multinacional que traz o conceito premium, formada por pessoas com propósito, que trabalham com potência para serem referência de inovação e tecnologia. Seu conceito imponente é registrado por onde passa, a empresa tem com a proposta de ultrapassar limites, unindo a sabedoria conquistada com olhar para o futuro. Além disto, conta também com a Campneus, varejista, e a TLM, transportadora. Sua principal estratégia é a Road to Premium, direcionando produtos e serviços de excelência, para uma experiência única.”

Recentemente, a empresa abriu novas vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são para diversos cargos.

Cargos

Operador Automotivo

Analista de Trade Marketing Junior

Comprador

Gerente de Loja

Vendedor de Loja

Inscrição