Nessa última sexta-feira (27) uma guarnição do PELOPES recebeu uma informação que havia um tráfico de drogas, em uma residência localizada na Trav. Santa Fernanda, 128. no bairro Vila Matias, parte alta de Penedo.

Ao chegarem no local, um indivíduo avistou a polícia e tentou fugir, adentrando em sua residência e fechando o portão. Policiais do 11º BPM tiveram que arrombar a porta de acesso, fazendo o uso de equipamento conhecido como ‘ariete’. Assim que conseguiram, os militares conseguiram capturar o indivíduo identificado como Josemar dos Santos, 30 anos de idade.

Diante de alguns questionamentos ao suspeito, do motivo de sua fuga, o mesmo relatou que entrou para tentar se desfazer das drogas. Após algumas buscas na residência, e também com a indicação dada pelo suspeito de um esconderijo na mesma, foi achado as drogas e os materiais citados, são eles:

15 Maletas de substância Análoga à cocaína.

15 – Aparelhos de celulares

1- Tablet

2- aparelhos de toca cd automotivo

280 reais em espécie

Diante do material ilícito encontrado, foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido a delegacia de São Miguel dos campos, para os procedimentos.

Da Redação com informações do 11º BPM