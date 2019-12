Em um patrulhamento de rotina do PELOPES, ROCAM e Força Tática do 11º BPM, na manhã desta quinta-feira, 26 de dezembro, policiais avistaram nas imediações do Camartelo, Centro de Penedo, duas pessoas em atitude suspeita.

Após visualizarem que estava acontecendo um comércio ilegal de compra e venda de drogas, foi realizada uma abordagem em Mariane dos Santos, 28 anos; e José Cícero dos Santos, 29 anos, e encontrado na localidade em que estavam, substâncias entorpecentes análogas a maconha e crack. A droga empreendida somou um total de 55 bombinhas de maconha, 54 pedrinhas de crack e a quantia de R$69,05.

Mariane foi apontada pela polícia como a traficante, já José Cícero como o comprador. Ambos foram levados para 7ª DP de Penedo para a apresentação dos fatos e procedimentos cabíveis, respeitando seus direitos constitucionais e sua integridade física.

Da Redação com informações do 11º BPM