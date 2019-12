Polishop Contrata: Empresa abre novas vagas de emprego no país

A Polishop, considerada maior empresa verdadeiramente multicanal do mundo com um faturamento anual estimado em mais de 1 bilhão de reais, abriu excelentes oportunidades de emprego no Brasil.

A instituição investe constantemente em soluções e produtos inovadores e de qualidade, além de um completo leque de possibilidades de interação.

“Polishop é uma empresa varejista omnichannel brasileira. Tem um faturamento anual estimado em mais de 1 bilhão de reais. É conhecida pelos seus produtos inovadores e diferentes, anunciados na TV em comerciais e infocomerciais, mas a empresa dispõe de uma ampla rede de divulgação e comercialização dos seus produtos: lojas físicas, catálogos, televendas, internet, canal próprio de televisão, três stúdios de TVHD, que produzem mais de 140 horas por dia de programação, possui também fábrica em Manaus e representação comercial independente através de marketing multinível, além de 250 lojas físicas por todo o Brasil.”

Cargos e Inscrição

As vagas são destinadas aos cargos de Designer Gráfico, Designer Instrucional, Gerente de Loja Jr, Conferente Jr, Auxiliar de Relacionamento, Jovem Aprendiz Administrativo, Vendedor de Loja, Auxiliar de Relacionamento, Caixa, Analista de Suporte Técnico (Externo) e Desenvolvedor Web.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar a plataforma com vagas, selecionar o cargo pretendido e cadastrar o currículo na oportunidade desejada.

Segundo o comunicado de vagas, os locais de atuação, assim como as atribuições e requisitos para cada cargo são descritos no site citado.

