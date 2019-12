Pontal do Peba contará com plantão médico e esquema de segurança durante o réveillon

A prefeitura de Piaçabuçu confirmou que durante as festas de final de ano, uma equipe médica ficará de plantão no Pontal do Peba, destino anual de centenas de pessoas que buscam a praia para passar o réveillon e as férias, deixando o povoado completamente lotado.

A compreensão e sensibilidade da Secretária de Saúde, Djalice Beltrão, para a necessidade de manter uma equipe médica plantonista durante as festas no Pontal do Peba, gerou repercussão positiva entre os nativos e turistas que muitas vezes precisaram se deslocar até a Casa Maternal na cidade, ou mesmo buscar outros centros hospitalares a exemplo de Coruripe e Penedo.

Réveillon

O réveillon preparado pela prefeitura terá queima de fogos na cidade e na praia, onde acontecerá shows do cantor Luiz Morall e das Bandas Valneijós e Batida de Luxo, sendo confirmada a participação de uma equipe de bombeiros civis durante todo o período festivo, repetindo o esquema de segurança de anos passados, onde os casos de afogamentos praticamente zeraram.

Os bombeiros civis serão divididos em pontos estratégicos onde os banhistas mais se aglomeram. A Polícia Militar também terá participação ativa durante o réveillon, garantindo a segurança e a ordem no povoado.

Ascomce