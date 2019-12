Por Real Madrid, Mbappé teria rejeitado oferta de renovação do PSG

Às vésperas da abertura da janela de transferências de inverno, o ​Real Madrid e seus torcedores têm vivido momentos de insanidade pelos rumores envolvendo um dos maiores atacantes do mundo, Kylian Mbappé. Os últimos dias trouxeram novidades na imprensa espanhola que causaram otimismo na capital do país.

De acordo com o ​jornal ABC , o jovem estaria conversando com os merengues ao mesmo tempo em que recusou uma proposta de renovação anual de 36 milhões de euros oferecida pelo PSG por 6 anos.

“Não penso mais em dinheiro; só quero jogar no Real Madrid“, teria sido a resposta do jogador à oferta parisiense, de acordo com o veículo mencionado.

Só pra registrar, pra mim, uma das maiores provas de que o Mbappé pensa em vir para o Real, foi o Leonardo dar chilique com a declaração do Zidane falando que é sonho do Mbappé vir pra Madrid. rsrs — Real Madrid BR  (@realmadridbr) November 8, 2019

Mas qual seria exatamente a proposta do Real Madrid? Nada mais, nada menos, que aproximadamente 300 milhões de euros, que o levaria a se posicionar como a transferência mais cara da história (e de longe). A idéia de Los Blancos é ‘amarrá-lo’ com um contrato longo e tentador, além de protegê-lo com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Mesmos moldes de Cristiano Ronaldo durante sua estada no Santiago Bernabéu.

